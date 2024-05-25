Поиск

"Зенит" продлил контракт с главным тренером команды Семаком

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Зенит" сразу же после триумфа в чемпионате России по футболу-2023/24 подписал новое соглашение с главным тренером команды Сергеем Семаком.

"Новой контракт был подписан на "Газпром Арене" по завершении чемпионата России сезона-2023/24, соглашение рассчитано на 5 лет — до конца сезона-2029/30. Вместе с главным тренером контракты продлены с представителями тренерского штаба основного состава", - говорится в сообщении пресс-службы петербургского ФК.

48-летний Семак возглавил петербургскую команду в 2018 году. Под его руководством она шесть раз выиграла чемпионат России, четыре раза – Суперкубок, один раз – Кубок России.

футбол Сергей Семак Зенит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу

"Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу

"Динамо", "Зенит" и "Краснодар" на финишной прямой чемпионской гонки. Онлайн

"Динамо", "Зенит" и "Краснодар" на финишной прямой чемпионской гонки. Онлайн

Олимпийский чемпион Михаил Григоренко перешел в ХК СКА

Назван состав сборной России по футболу на подготовку к игре с Белоруссией

Хави все же покинет пост главного тренера "Барселоны" после сезона

ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

Главный тренер "Милана" Пиоли отправлен в отставку

Главный тренер "Милана" Пиоли отправлен в отставку

Швеция и Чехия вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Швеция и Чехия вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Сборные Канады и Швейцарии вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

Определились соперники россиян по первому кругу Roland Garros

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });