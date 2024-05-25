"Зенит" продлил контракт с главным тренером команды Семаком

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Зенит" сразу же после триумфа в чемпионате России по футболу-2023/24 подписал новое соглашение с главным тренером команды Сергеем Семаком.

"Новой контракт был подписан на "Газпром Арене" по завершении чемпионата России сезона-2023/24, соглашение рассчитано на 5 лет — до конца сезона-2029/30. Вместе с главным тренером контракты продлены с представителями тренерского штаба основного состава", - говорится в сообщении пресс-службы петербургского ФК.

48-летний Семак возглавил петербургскую команду в 2018 году. Под его руководством она шесть раз выиграла чемпионат России, четыре раза – Суперкубок, один раз – Кубок России.