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Швейцария победила Канаду и сыграет с Чехией в финале ЧМ по хоккею

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швейцарии победили национальную команду Канады в 1/2 финала проходящего в Чехии чемпионата мира.

Основное время завершилось вничью, овертайм победителя не выявил, в серии буллитов успешнее оказалась Швейцария. Результат встречи – 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) в ее пользу.

В финале сборная Швейцарии сыграет с Чехией, которая ранее со счетом 7:3 (2:2, 3:1, 2:0) победила Швецию.

Действующим чемпионом мира является Канада.

Матч за третье место и финал пройдут в воскресенье.

ЧМ по хоккею хоккей
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