Российские боксеры приняли участие в параде спортсменов на ВДНХ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Шествие, приуроченное к 105-летию первого проведения парада на Красной площади, прошло в Москве в субботу. Его на площадке Международной выставки-форума "Россия" провело движение "Здоровое Отечество".

С идеей возродить спортивные парады ранее выступил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, инициативу поддержал президент Владимир Путин.

От Федерации бокса России в параде приняли участие генеральный секретарь Татьяна Кириенко, руководитель дирекции Федерации бокса России в Приволжском федеральном округе, заместитель генерального секретаря Сергей Стрелков, старший тренер сборной России Сергей Зеленин, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Елена Савельева и чемпион России Давид Арустамян. Возглавили колонну боксеров шестикратный чемпион СССР, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Европы Олег Григорьев, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Олег Саитов, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Александр Лебзяк.

"Парад спортсменов, который сегодня прошел на ВДНХ намного круче тех, в которых я принимал участие на Олимпиадах. На Играх много иностранных спортсменов, а мы с вами здесь собрались только своей страной, всей Россией", - сказал Саитов, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"В следующем году на Красной Площади пройдет более масштабный парад, за которым будет наблюдать весь мир. Ощущения невероятные, потому что мы идём огромной сплоченной командой, нас более двух тысяч человек, более тридцати видов спорта и 89 регионов страны. И мы держимся все вместе, а в этом чувствуется огромная сила", - отметил он.

Олимпийский чемпион Александр Лебзяк вспомнил как участвовал в подобных парадах во время проведения Олимпийских игр.

"Если честно, то ощущения от праздника и масштаба парада спортсменов такие же сильные, как и на тех, в которых я участвовал на Олимпиаде. 105 лет назад прошел первый Парад атлетов на Красной Площади и я очень надеюсь, что в следующем году он тоже будет организован, это отличная идея", - заявил Лебзяк.

После торжественного построения в шествии приняли участие более двух тысяч спортсменов - боксеров, пловцов, бегунов, гимнастов, самбистов, волейболистов, футболистов, конькобежцев и фигуристов.

Участниками спортивного шествия стали также представители паралимпийского движения. Колонны шествия возглавили именитые спортсмены, они же после парада провели зарядку. Завершился парад праздничным концертом.

Первый парад физкультурников и отрядов всеобщего военного обучения (системы военной подготовки советских граждан) состоялся на Красной площади в 1919 году.