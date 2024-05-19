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Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи "Формулы-1"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи в Италии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял британец Ландо Норрис из McLaren, третье – монегаск Шарль Леклер, выступающий за Ferrari.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете, набрав 161 очко. В тройку лидеров также входят Леклер (113) и мексиканец Серхио Перес из Red Bull (107).

Макс Ферстаппен Формула-1
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