Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи "Формулы-1"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи в Италии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял британец Ландо Норрис из McLaren, третье – монегаск Шарль Леклер, выступающий за Ferrari.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете, набрав 161 очко. В тройку лидеров также входят Леклер (113) и мексиканец Серхио Перес из Red Bull (107).