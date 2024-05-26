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Тюкавин признан лучшим футболистом РПЛ по итогам сезона

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин стал лауреатом премии "Герои РПЛ" в качестве лучшего игрока в сезоне-2023/24.

В завершившемся 25 мая чемпионате России Тюкавин забил 15 голов и сделал девять результативных передач. В составе "Динамо" он стал бронзовым призером РПЛ.

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Также были награждены игроки и по отдельным номинациям. Лучшим вратарем стал Матвей Сафонов ("Краснодар"), защитником – Дуглас Сантос ("Зенит"), полузащитником – Эдуард Сперцян ("Краснодар"), нападающим – сам Тюкавин.

Лучшим молодым игроком сезона назвали полузащитника Никиту Салтыкова ("Крылья Советов"), открытием сезона – полузащитника Аббосбека Файзуллаева (ЦСКА).

Лучшим тренером признан Марцел Личка ("Динамо").

По итогам чемпионата золото в шестой раз подряд завоевал "Зенит", серебряным призером впервые в истории стал "Краснодар", бронзовым – "Динамо".

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