Футболист "Баварии" Кейн стал обладателем "Золотой бутсы"

Фото: Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Нападающий немецкого футбольного клуба "Бавария" Харри Кейн стал обладателем награды "Золотая бутса". Она вручается самому результативному игроку национального чемпионата по итогам сезона.

В чемпионате Германии Кейн забил 36 голов, это лучший показатель в Европы.

Второе место в списке самых результативных стал форвард "Штутгарта" Серху Гирасси, забивший в чемпионате Германии 28 мячей.

Третьим стал нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе – 27 голов в чемпионате Франции.