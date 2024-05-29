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Дзюба покинул "Локомотив"

Дзюба покинул "Локомотив"
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Локомотив" расстается с нападающим Артемом Дзюбой, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"35-летний нападающий Артем Дзюба и футбольный клуб "Локомотив" прекращают сотрудничество в связи с завершением контракта по окончании сезона", - говорится в сообщении.

Дзюба играл в "Локомотиве" с февраля 2023 года. На его счету 12 голов и девять результативных передач в 39 матчах.

Дзюба - четырехкратный чемпион России в составе "Зенита".

Артем Дзюба Локомотив футбол Зенит
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