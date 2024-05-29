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Полузащитник Жемалетдинов вслед за Дзюбюй ушел из "Локомотива"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Футболист Рифат Жемалетдинов завершил выступления за "Локомотив", сообщает пресс-служба московского клуба.

У 27-летнего полузащитника истек срок действия контракта с клубом.

Футболист является воспитанником "Локомотива", в основной команде дебютировал в феврале 2016 года в матче Лиги Европы с турецким "Фенербахче".

В составе "Локомотива" Жемалетдинов стал двукратным обладателем Кубка России, один раз выиграл Суперкубок УЕФА. На его счету 23 гола и 25 голевых передач в 155 матчах за "Локомотив".

Ранее в среду московский клуб объявил об уходе нападающего Артема Дзюбы.

Локомотив Рифат Жемалетдинов
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