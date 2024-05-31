Поиск

Турнир с участием боксера Папина в Ростове-на-Дону перенесен на август

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вечер бокса с участием россиянина Алексея Папина, запланированный на 12 июня, переносится на более поздний срок, сообщили организаторы мероприятия.

"В связи со сложностями в переговорах между вовлеченными в процесс сторонами промоутерская компания Iron&Gloves Promotions перенесла проведение турнира в Ростове-на-Дону на август. Со своей стороны, организаторы обещают сделать предстоящий турнир еще ярче и зрелищнее", - говорится в сообщении.

12 июня Папин должен был встретиться с мексиканцем Германом Гарсией Монтесом в 10-раундовом поединке в тяжелом весе.

бокс Алексей Папин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Андрей Рублев проиграл в третьем круге Roland Garros

Андрей Рублев проиграл в третьем круге Roland Garros

Первая ракетка России проиграла во втором круге Roland Garros

Медведев вышел в третий круг Roland Garros

Медведев вышел в третий круг Roland Garros

Гончаренко покинул пост главного тренера "Урала"

"Олимпиакос" выиграл Лигу конференций УЕФА

"Олимпиакос" выиграл Лигу конференций УЕФА

Венсан Компани стал новым главным тренером "Баварии"

Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Флик стал новым главным тренером "Барселоны"

Дзюба покинул "Локомотив"

Дзюба покинул "Локомотив"

ФК "Краснодар" продлил контракт с главным тренером

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });