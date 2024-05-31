Турнир с участием боксера Папина в Ростове-на-Дону перенесен на август

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вечер бокса с участием россиянина Алексея Папина, запланированный на 12 июня, переносится на более поздний срок, сообщили организаторы мероприятия.

"В связи со сложностями в переговорах между вовлеченными в процесс сторонами промоутерская компания Iron&Gloves Promotions перенесла проведение турнира в Ростове-на-Дону на август. Со своей стороны, организаторы обещают сделать предстоящий турнир еще ярче и зрелищнее", - говорится в сообщении.

12 июня Папин должен был встретиться с мексиканцем Германом Гарсией Монтесом в 10-раундовом поединке в тяжелом весе.