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Боец Северин заявил, что бой боксеров Бивола и Зинада не принес сюрпризов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российский боец Александр Северин считает, что российский боксер Дмитрий Бивол победил ливийца Малика Зинада за явным преимуществом.

"Бой Бивол - Зинад не принес никаких сюрпризов. Явное преимущество было на стороне Дмитрия, он уничтожил своего соперника, не оставив ему шансов. Поэтому просто хочу поздравить Дмитрия Бивола и порадоваться тому, что он всё-таки провел бой в эту дату", - сказал Северин "Интерфаксу".

"С большим предвкушением теперь жду октябрь, чтобы наконец увидеть бой Дмитрия Бивола против Артура Бетербиева - это будет действительно историческое событие", - отметил боец.

Бой Бивола и Зинада прошел в Саудовской Аравии в ночь на воскресенье по московскому времени и завершился техническим нокаутом. В результате Бивол в 12-й раз защитил пояс WBA в полутяжелом весе.

Изначально в Эр-Рияде Бивол должен был драться против своего соотечественника Артура Бетербиева, но тот получил травму и поединок перенесли.

Дмитрий Бивол бокс Артур Бетербиев Александр Северин Малик Зинад
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