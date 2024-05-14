"Балтика" победила "Спартак" и вышла в суперфинал Кубка России по футболу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU -Футболисты калининградской "Балтики" со счетом 1:0 взяли верх над московским "Спартаком" в финальном матче Пути регионов Кубка России.

Матч прошел в Калининграде.

На 4-й минуте гол провел Кевин Андраде.

В результате "Балтика" вышла в суперфинал турнира, где встретится с победителем пары "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва). Этим командам 14 мая в Санкт-Петербурге предстоит сыграть ответный матч финала Пути РПЛ, в первой игре была зафиксирована ничья - 1:1.

ЦСКА - действующий обладатель Кубка России.