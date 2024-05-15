"Зенит" обыграл ЦСКА и стал соперником "Балтики" в суперфинале Кубка России

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" вышли в суперфинал Кубка России-2023/24, победив в финале Пути РПЛ московский ЦСКА.

Ответная встреча "Зенита" и ЦСКА в среду завершилась со счетом 0:0, результат первого матча в Москве - 1:1. В серии пенальти успешнее оказался "Зенит" (5:4).

Соперником "Зенита" в решающем матче за трофей будет калининградская "Балтика", которая в финале Пути регионов соревнования накануне одолела московский "Спартак" (1:0).

Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

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