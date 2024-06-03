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Футболист "Реала" Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Лиги чемпионов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Лиги чемпионов УЕФА-2023/24. Об этом сообщается на сайте главного клубного турнира Европы.

23-летний бразилец провел в прошедшем розыгрыше 10 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Один из голов – в финальном матче против немецкой "Боруссии" (2:0 в пользу "Реала").

В составе "Реала" Винисиус стал двукратным победителем Лиги чемпионов, а сам "Реал" выиграл турнир в 15-й раз.

футбол Винисиус Жуниор Лига чемпионов УЕФА
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