Даниил Медведев выбыл из Roland Garros

Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австралийцу Алексу Де Минору в четвертом круге турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Игра завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу австралийца.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает пятое место – наивысшее среди россиян. Де Минор располагается на 11-й строчке.

Медведев являлся последним представителем России в мужском одиночном разряде. В женском осталась Мирра Андреева (№38 в рейтинге Женской теннисной ассоциации), которая в четвертом круге сыграет с выступающей под французским флагом экс-российской теннисисткой Варварой Грачевой (88). Проиграли в четвертом круге россиянки Анастасия Потапова (41) и Элина Аванесян (70).

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.