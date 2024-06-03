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Владимир Федотов покинул пост главного тренера ФК ЦСКА

Владимир Федотов покинул пост главного тренера ФК ЦСКА
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ЦСКА отправил в отставку Владимира Федотова, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Сегодня руководством клуба было принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером. Также тренерский штаб покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу", - говорится в сообщении.

57-летний Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года. В первый сезон под его руководством армейский клуб завоевал Кубок России и стал серебряным призером Российской премьер-лиги. По итогам сезона-2023/24 ЦСКА финишировал шестым в чемпионате страны, а из Кубка России выбыл после финала Пути РПЛ.

Клуб поблагодарил Федотова "за победные мгновения и ценности" и пожелал ему удачи в дальнейшей тренерской карьере.

Владимир Федотов ФК ЦСКА ЦСКА футбол РПЛ
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