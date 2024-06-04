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ЦСКА объявил о назначении Марко Николича главным тренером

ЦСКА объявил о назначении Марко Николича главным тренером
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Новым главным тренером ЦСКА станет сербский специалист Марко Николич, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"ПФК ЦСКА и Марко Николич достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне 44-летний Николич возглавлял "Шабаб Аль-Ахли" (ОАЭ). Под его руководством клуб выиграл Суперкубок ОАЭ.

Ранее он работал в московском "Локомотиве", с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21.

Накануне ЦСКА отправил в отставку Владимира Федотова.

футбол ЦСКА Марко Николич
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