Алексей Егоров пообещал качественный бокс в поединке с Брэндоном Глэнтоном

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Егоров высоко оценил американца Брэндона Глэнтона, с которым он проведет 12-раундовый поединок за WBA International в первом тяжелом весе

"Хочу поблагодарить команду Брэндона Глэнтона и организаторов этого поединка. Я вижу цель, я вижу этот пояс. Рад, что я в чемпионской гонке. Глэнтон – это сильный и обученный боксер. То, что он принял поединок, заслуживает уважения", - приводит слова Егорова пресс-служба Федерации бокса России.

"Впереди у меня очень интересное противостояние с хорошим и крепким соперником, которого я уважаю. Мы покажем хороший и качественный бокс", - отметил российский боксер.

Бой пройдет 7 июня в Москве и возглавит шоу "Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия", организованное промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России.