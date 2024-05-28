Боксер Войцеховский указал на возможные проблемы у Егорова в бое с Глэнтоном

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский полутяжеловес Василий Войцеховский считает, что американец Брэндон Глэнтон может составить определенные проблемы россиянину Алексею Егорову.

"Я считаю, что у Алексея могут возникнуть определенные проблемы из-за антропометрии Глэнтона. На мой взгляд, если Егоров сможет нивелировать длинные рычаги Глэнтона, лишить его этого преимущества, то Алексей одержит досрочную победу. Если Егоров подберется близко, то все решит левый сбоку, который (тренер) Иван Владимирович Кирпа прекрасным образом ставит. Если у Алексея будет правильная дистанция, то он этот удар донесет в решающий момент", - сказал Войцеховский "Интерфаксу".

Бой Егорова и Глэнтона за титул WBA International в первом тяжелом весе пройдет 7 июня и возглавит турнир "Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия", организованный промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России.

На профессиональном ринге Егоров выиграл 12 поединков (восемь – нокаутом) при одном поражении. Глэнтон выиграл 19 боев (шесть – досрочно), проиграл дважды.