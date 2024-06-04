Американский боксер Глэнтон усомнился, что Егоров продержится до конца боя с ним

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Американец Брэндон Глэнтон заявил, что рассчитывает победить в каждом раунде боя с россиянином Алексеем Егоровым за пояс WBA International в первом тяжелом весе.

"Это серьезный оппонент, я бы не стал выделять какие-то конкретные его качества, он хорош во всех аспектах. У меня есть ощущения, что мой противник не продержится до конца боя. Моя задача - выигрывать у него раунд за раундом"", - приводит слова Глэнтона пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет 7 июня в Москве и возглавит шоу "Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия", организованное промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России.