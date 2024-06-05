Джокович перенес операцию с риском пропустить Олимпиаду

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Первой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в среду утром в Париже сделали операцию на мениске, сообщает L"Equipe.

Он выбыл из строя как минимум на три недели и рискует пропустит турнир Большого шлема в Уимблдоне (стартует 1 июля). Однако под вопросом теперь участие серба и в летних Олимпийских играх-2024 в Париже (начнутся 26 июля) – это будет зависеть от реакции организма 37-летнего спортсмена на хирургическое вмешательство.

Накануне стало известно, что Джокович из-за травмы снялся с проходящего в эти дни в Париже турнира Большого шлема Roland Garros. В четвертьфинале он должен был сыграть с норвежцем Каспером Руудом, тот в итоге пробился в 1/2 финала автоматически.

Джокович -24-кратный победитель турниров Большого шлема. В частности, три раза выиграл Открытый чемпионат Франции. Он – действующий чемпион Roland Garros. В2008 году стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине.