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Даниил Медведев отказался от участия в турнире в Хертогенбосе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что решил сняться с турнира в нидерландском Хертогенбосе.

"Я явно разочарован тем, что не смогу участвовать в Хертогенбосе в этом году. Как я часто говорил раньше, Libéma Open - отличный турнир и хорошая подготовка к травяному сезону. К сожалению, моему телу сейчас нужен отдых", - приводятся слова Медведева на сайте соревнования.

Организаторы турнира выразили сожаление в связи с тем, что Медведев пропустит турнир, но обрадовались обещанию россиянина выступить здесь через год.

Последний к настоящему моменту турнир с участием Медведева – Roland Garros, где российский теннисист выбыл из четвертого круга.

Даниил Медведев теннис
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