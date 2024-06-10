"Реал" объявил, что все же выступит на клубном ЧМ по футболу

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мадридский "Реал" примет в чемпионате мира по футболу среди клубов. Об этом говорится в заявлении клуба из Испании.

"Футбольный клуб "Реал Мадрид" хотел бы сообщить, что вопросов относительно нашего участия в новом клубном чемпионате мира, никогда не возникало", - говорится в обращении на сайте ФК.

"Наш клуб, как и планировалось, примет участие в этом официальном соревновании, и мы гордимся и рады принять в нем участие, и мы еще раз вдохновим миллионы наших болельщиков по всему миру еще одним трофеем", - подчеркнули в "Реале".

Ранее в понедельник СМИ распространили высказывания главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, заявившего об отказе клуба участвовать в этом турнире из-за низких призовых.

В 2025 году клубный ЧМ пройдет по новому формату, в нем примут участие 32 команды, в том числе 12 – из Европы. В последнее время в соревновании выступали только победители континентальных клубных турниров.