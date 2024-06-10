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"Реал" отказался от участия в клубном ЧМ-2025 по футболу

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мадридский "Реал" отказывается играть на клубном чемпионате мира по футболу в 2025 году, заявил главный тренер команды Карло Анчелотти.

Позицию клуба он озвучил низкими призовыми, которые организаторы предлагают выплатить за участие.

"Один матч "Реала" стоит 20 миллионов евро, а они хотят дать нам эти деньги за весь турнир. "Реал Мадрид", как и другие клубы, мы откажемся от участия", - приводит слова Анчелотти Relevo.

В 2025 году клубный ЧМ пройдет по новому формату, в нем примут участие 32 команды, в том числе 12 – из Европы. В последнее время в соревновании выступали только победители континентальных клубных турниров.

футбол Реал
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