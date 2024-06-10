"Спартак" и "Динамо" сыграют в одной группе Пути РПЛ Кубка России

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - По итогам прошедшей в понедельник жеребьевке сформировался состав групп Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Состав групп

Группа А: "Динамо" (Москва), "Спартак", "Крылья Советов", "Динамо" (Махачкала)

Группа B: "Локомотив", "Ростов", "Оренбург", "Химки"

Группа С: "Краснодар", ЦСКА, "Ахмат", "Пари НН"

Группа D: "Зенит", "Рубин", "Факел", "Акрон"

Изначально жеребьевка должна была пройти 2 июня, но была перенесена из-за неопределенности с форматом группового этапа. Но и на этот раз она началась с опозданием: это было связано с тем, что матч финальной серии футзальной Суперлиги между "Ухтой" и "Газпромом-Югрой" затянулся (дополнительное время, серия пенальти), и по времени трансляции игры и жеребьевки на "Матч ТВ" накладывались друг на друга.

Действующим обладателем Кубка России является "Зенит".