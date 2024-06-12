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Надаль не выступит на Уимблдоне

Надаль не выступит на Уимблдоне
Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в Уимблдонском турнире. Об этом заявил капитан сборной Испании Давид Феррер.

"Рафа не будет играть на Уимблдоне", - приводит слова Феррера Mundo Deportivo.

При этом Надаль выступит на Олимпиаде-2024 в Париже и активно готовится к Играм.

Последним к настоящему моменту турниром для Надаля является Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). Испанец выбыл после поражения в первом круге, сам он является 14-кратным победителем соревнования.

Roland Garros Рафаэль Надаль Уимблдон теннис
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