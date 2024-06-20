Полузащитник Максим Глушенков перешел в "Зенит"

Футболист Максим Глушенков Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Зенит" объявил о подписании соглашения с футболистом московского "Локомотива" Максимом Глушенковым.

"Контракт с футболистом действует по схеме "4+1", - говорится в сообщении на сайте "Зенита".

24-летний Глушенков – воспитанник тольяттинской Академии имени Коноплева. До "Локомотива" играл в "Чертаново", "Спартаке", "Крыльях Советов", "Химках".

В прошлом сезоне в составе "Локомотива" стал автором 16 голевых передач – лучший результат в чемпионате РПЛ-2023/24.