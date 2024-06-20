Боксер Сосулин 29 июня проведет бой на турнире "Ночь чемпионов IBA"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Кирове 29 июня состоится очередной боксерский турнир серии "Ночь чемпионов IBA". Как сообщила пресс-служба Федерации бокса России, в одном из главных поединков турнира чемпион России-2022 и участник чемпионата мира-2023 Павел Сосулин встретится с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана.

Поединок в весе до 71 кг будет рассчитан на восемь раундов.

Сосулин к настоящему моменту выиграл все восемь поединков на профессиональном ринге (три – нокаутом). На счету Абдукахорова 20 побед (12 – досрочно) при трех поражениях.

В главном карде победитель Кубка Европы-2023 и призер чемпионата России, уроженец Советска Кировской области Максим Кузнецов в шестираундовом поединке в весе до 54 кг встретится с Тунде Олойеде из Нигерии, который впервые в карьере будет боксировать за пределами Африки.

Выступающему за Сербию Павлу Федорову в шестираундовом бою в весе до 63,5 кг будет противостоять не знающий поражений боксёр из Ганы, обладатель пояса WBO Africa Фаисал Абубакари.