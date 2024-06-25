Сборная России завоевала 266 золотых медалей Игр БРИКС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российские спортсмены завоевали 509 медалей Игр БРИКС, завершившихся в Казани.

В их число вошли 266 золотых, 142 серебряные, 101 бронзовая медали. С такими показателями сборная России финишировала на первом месте в общем зачете.

В топ-5 также вошли Белоруссия (55, 85, 107), Китай (20, 24, 18), Узбекистан (17, 39, 58) и Бразилия (8, 20, 23).

Игры БРИКС в Казани с участием десятков стран стартовали 12 июня. 23 июня состоялась церемония закрытия, а на следующий день разыграли оставшиеся несколько комплектов наград.