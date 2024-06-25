Эксперты спрогнозировали выручку клубов АПЛ до рекордных 6,4 млрд фунтов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Совокупная выручка 20 клубов футбольной Английской премьер-лиги (АПЛ) в прошлом сезоне изменилась слабо и составила около 6 млрд фунтов стерлингов ($7,61 млрд), такие данные приводит агентство Deloitte. По его прогнозам, в сезоне-2024/25 выручка может увеличиться на 7% и составить рекордные в истории 6,4 млрд фунтов.

Подъем выручки станет следствием увеличения количества матчей в европейских турнирах, включая Лигу чемпионов, роста цен на билеты и средней вместимости стадионов, а также заключения новых международных сделок по продаже прав на трансляцию матчей.

В частности, после минувшего сезона АПЛ покинула команда "Лутон Таун", стадион которой вмещает всего 12 тыс. болельщиков, а вместо нее в высший дивизион вышел "Саутгемптон", играющий на домашней арене вместимостью свыше 32 тыс. зрителей.

Что касается Лиги чемпионов, в которой от Англии выступят "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Астон Вилла", со следующего сезона она пройдет в новом формате. Согласно новой формуле, все 36 клубов будут объединены в общую таблицу. Каждая команда проведет по 10 матчей (пять дома + пять в гостях) против разных соперников. Восемь лучших команд автоматически выходят в 1/8 финала, оставшиеся путевки в формате плей-офф разыграют клубы, занявшие места с 9-е по 24-е.

АПЛ - с отрывом самая богатая футбольная лига мира. Немецкая Бундеслига, занявшая второе место по совокупной выручке, в прошлом сезоне заработала 3,8 млрд евро, по оценкам Deloitte.

Сезон 2024-25 в Англии стартует 16 августа. Действующим чемпионом является "Манчестер Сити".