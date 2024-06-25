Поиск

Эксперты спрогнозировали выручку клубов АПЛ до рекордных 6,4 млрд фунтов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Совокупная выручка 20 клубов футбольной Английской премьер-лиги (АПЛ) в прошлом сезоне изменилась слабо и составила около 6 млрд фунтов стерлингов ($7,61 млрд), такие данные приводит агентство Deloitte. По его прогнозам, в сезоне-2024/25 выручка может увеличиться на 7% и составить рекордные в истории 6,4 млрд фунтов.

Спорт"Манчестер Сити" стал десятикратным чемпионом Англии по футболу"Манчестер Сити" стал десятикратным чемпионом Англии по футболуЧитать подробнее

Подъем выручки станет следствием увеличения количества матчей в европейских турнирах, включая Лигу чемпионов, роста цен на билеты и средней вместимости стадионов, а также заключения новых международных сделок по продаже прав на трансляцию матчей.

В частности, после минувшего сезона АПЛ покинула команда "Лутон Таун", стадион которой вмещает всего 12 тыс. болельщиков, а вместо нее в высший дивизион вышел "Саутгемптон", играющий на домашней арене вместимостью свыше 32 тыс. зрителей.

Что касается Лиги чемпионов, в которой от Англии выступят "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Астон Вилла", со следующего сезона она пройдет в новом формате. Согласно новой формуле, все 36 клубов будут объединены в общую таблицу. Каждая команда проведет по 10 матчей (пять дома + пять в гостях) против разных соперников. Восемь лучших команд автоматически выходят в 1/8 финала, оставшиеся путевки в формате плей-офф разыграют клубы, занявшие места с 9-е по 24-е.

АПЛ - с отрывом самая богатая футбольная лига мира. Немецкая Бундеслига, занявшая второе место по совокупной выручке, в прошлом сезоне заработала 3,8 млрд евро, по оценкам Deloitte.

Сезон 2024-25 в Англии стартует 16 августа. Действующим чемпионом является "Манчестер Сити".

футбол Английская премьер-лига Deloitte
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сын Роя Джонса-младшего покончил с собой в возрасте 32 лет

Три россиянина выиграли Кубок Стэнли НХЛ в составе "Флориды"

Евро-2024

Англия, Нидерланды, Франция вышли в плей-офф чемпионата Европы

Евро-2024

Италия отыгралась на 90+8 минуте в матче с Хорватией и вышла в плей-офф Евро

Евро-2024

Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро

Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро

Защитник Сергей Волков перешел в "Зенит"

В Германии задержали предполагаемых шантажистов семьи Шумахера

Защитник Юрий Горшков перешел из "Крыльев Советов" в "Зенит"

IBF сняла санкции с российского бокса

IBF сняла санкции с российского бокса
Евро-2024

Швейцария сыграла вничью с Германией и вышла в плей-офф Евро

Швейцария сыграла вничью с Германией и вышла в плей-офф Евро
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });