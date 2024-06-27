Гимнаст Поляшов заявил, что медаль Игр БРИКС он завоевал со сломанным пальцем

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Чемпион и серебряный призер Игр БРИКС российский гимнаст Владислав Поляшов признался, что на международных соревнованиях в Казани он выступил с поврежденным пальцем.

"Неудача была в день опробования: повредил палец на брусьях. На первом же подходе вылетел палец, фаланга в сторону смотрела. Конечно, испугался, - может быть, сломал палец", - сказал Поляшов "Интерфаксу".

"Мне быстро вправили, на уколах. На следующий день успешно прошел квалификацию. Самая жесткая конкуренция была в день квалификации: пять лучших гимнастов, олимпийские чемпионы на снарядах, нужно было попасть в двойку сильнейших. Отобрался в финал, а там уже надо было просто делать свою комбинацию и забирать медаль", - отметил спортсмен.

"Состояние психологическое у меня сейчас очень хорошее: медали есть, доволен. Но вот сейчас будем лечить мой палец", - добавил Поляшов.

На Играх БРИКС Поляшов выиграл золото в упражнении на коне, серебро – на брусьях.