Гимнаст Поляшов заявил, что с интересом посмотрит ОИ-2024 и без россиян

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира, победитель и призер Игр БРИКС по спортивной гимнастике Владислав Поляшов заявил, что с интересом будет следить за профильными олимпийскими соревнованиями на Играх-2024.

"Безусловно. Интересно смотреть без участия российских спортсменов, потому что у многих, гимнастов, которые раньше не могли войти в тройку, появляется шанс завоевать эту долгожданную медаль. И конечно поддерживаем наших братьев - казахстанцев и белорусов, у них как раз есть шанс залететь на пьедестал", - сказал Поляшов "Интерфаксу".

По словам Поляшова, он с пониманием отнесся к решению российских гимнастов не участвовать в Играх в Париже из-за критериев МОК.

"Мы сами заранее обговорили и решили, что на таких условиях – выступление без флага и гимна – мы не поддерживаемы такую политику", - сказал гимнаст.