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Гимнаст Поляшов заявил, что с интересом посмотрит ОИ-2024 и без россиян

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира, победитель и призер Игр БРИКС по спортивной гимнастике Владислав Поляшов заявил, что с интересом будет следить за профильными олимпийскими соревнованиями на Играх-2024.

"Безусловно. Интересно смотреть без участия российских спортсменов, потому что у многих, гимнастов, которые раньше не могли войти в тройку, появляется шанс завоевать эту долгожданную медаль. И конечно поддерживаем наших братьев - казахстанцев и белорусов, у них как раз есть шанс залететь на пьедестал", - сказал Поляшов "Интерфаксу".

По словам Поляшова, он с пониманием отнесся к решению российских гимнастов не участвовать в Играх в Париже из-за критериев МОК.

"Мы сами заранее обговорили и решили, что на таких условиях – выступление без флага и гимна – мы не поддерживаемы такую политику", - сказал гимнаст.

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

Владислав Поляшов спортивная гимнастика
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