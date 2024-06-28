Сосулин и Абдукахоров прошли взвешивание перед турниром "Ночь чемпионов IBA" в Кирове

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Официальная процедура взвешивания состоялась в Кирове в преддверии турнира в рамках серии "Ночь чемпионов IBA". Турнир пройдет 29 июня, возглавит его восьмираундовый поединок в весе до 71 кг между чемпионом России-2022 и участником чемпионата мира-2023 Павлом Сосулиным и Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана.

Вес Сосулина составил 70,75 кг, а Абдукахорова — 70,9 кг.

"Я уже привык выступать на турнирах "Ночь чемпионов IBA", успел завоевать европейский пояс. А в дальнейшем хочу завоевать полноценный титул IBA, при этом планирую смотреть и в сторону других организаций – IBF, WBO, WBA", - сказал Сосулин, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"В приоритете для меня – боксировать. И слава богу, у меня с этим нет проблем. Я боксирую практически каждые два месяца. Но сейчас я сфокусирован на поединке в Кирове. Мы посмотрели бои Абдукахорова. Это опытный оппонент, он боксировал в США. Думаю, у нас должен получиться хороший бой. Мне нравится оппозиция в его лице. Я хочу проверять себя в таких боях. Почему я выиграю? Потому что я лучше. У нас любительский бэкграунд значительно лучше", - отметил Сосулин.

Также в рамках этого шоу россиянин Георгий Юновидов в поединке свыше 92 кг встретится с казахстанцем Нурсултаном Аманжоловым. Вес Юновидова – 102,4 кг, а боксера из Казахстана – 118,25 кг.

В главном карде победитель Кубка Европы-2023, Игр БРИКС-2024 и призер чемпионата России, Максим Кузнецов в шестираундовом поединке в весе до 54 кг встретится с Тунде Олойеде из Нигерии, который впервые в карьере будет боксировать за пределами Африки. Вес Кузнецова – 53,9 кг, вес африканца – 54 кг.

"Очень многие интересуются, какой турнир нас ждет завтра. Меня друзья и знакомые постоянно спрашивают о предстоящем мероприятии, и я стараюсь максимально делиться информацией. Да, я буду выступать дома. Но у меня в спорте уже есть определённый опыт. Не спорю, что можно волноваться, но точно нет паники или чего-то такого. Прекрасно понимаю, что на мне будет дополнительная ответственность. Но я уверен в себе в своём дебюте по профессионалам", - сказал Кузнецов.

Выступающему за Сербию Павлу Федорову в шестираундовом бою в весе до 63,5 кг будет противостоять не знающий поражений боксер из Ганы, обладатель пояса WBO Africa Фаисал Абубакари. Вес Федорова – 63,4 кг, вес Абубакари – 63,5 кг.

В прямом эфире шоу будет показано на телеканале "Матч ТВ", начало трансляции 29 июня в 15:30 мск.