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Российская теннисистка Александрова снялась с Уимблдона

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова пропустит Уимблдонский теннисный турнир Большого шлема, сообщает Федерация тенниса России в понедельник.

"Екатерина Александрова снялась из-за болезни. Желаем скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Александрова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 22-е место. В первом круге Уимблдона она должна была встретиться с поднявшейся в мировом рейтинге на 135-е место британкой Эммой Радукану.

Матчи основной сетки турнира проходят с 1 по 14 июля.

Екатерина Александрова Уимблдон теннис
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