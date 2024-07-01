Российская теннисистка Александрова снялась с Уимблдона

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова пропустит Уимблдонский теннисный турнир Большого шлема, сообщает Федерация тенниса России в понедельник.

"Екатерина Александрова снялась из-за болезни. Желаем скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Александрова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 22-е место. В первом круге Уимблдона она должна была встретиться с поднявшейся в мировом рейтинге на 135-е место британкой Эммой Радукану.

Матчи основной сетки турнира проходят с 1 по 14 июля.