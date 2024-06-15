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Три российских теннисиста не примут участие в ОИ-2024

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Трое российских теннисистов - Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова - не смогут принять участие в Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Рублев, Хачанов, Самсонова не выступят на Олимпиаде в Париже", - сказал Тарпищев, слова которого приводит сайт "Матч ТВ" в субботу.

Ранее он сообщал, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех российских теннисистов из заявки.

На играх могут выступить на данный момент: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В марте 2024 года Исполком МОК учредил специальную комиссию по проверке соответствия требованиям нейтральных спортсменов. Комиссия даст оценку соответствию требованиям МОК для каждого спортсмена с российским или белорусским паспортом.

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В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

Использование флагов, гимнов, цветов и любых других идентификаторов России или Белоруссии также запрещено, официальные лица из этих стран не смогут поехать на Олимпиаду.

Помимо прочего, спортсмены должны будут пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают обещание уважать олимпийскую хартию.

теннис Олимпиада Андрей Рублев Карен Хачанов Людмила Самсонова Шамиль Тарпищев
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