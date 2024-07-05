Россиянин Гаджимагомедов уверен в победе над китайцем в поединке за титул WBA

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по бокс Муслим Гаджимагомедов выразил уверенность в успехе в поединке с китайцем Чжаном Чжаосинем за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте.

"Это четвертый бой, и сразу поединок за пояс чемпиона мира. Я всегда мечтал о титуле, мечтал стать чемпионом мира по профессионалам. Я готов! Я не упущу такую возможность стать чемпионом мира. Пояс останется в России", - приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.

"Я смотрел его бой с Евгением Романовым (Чжаосинь во втором раунде нокаутировал россиянина - ИФ). В боксе не бывает случайностей. Это непростой соперник. Уверен, что меня ожидает непростой бой. Но я готов, и я собираюсь выиграть", - сказал российский боксер.

Чжан Чжаосинь, в свою очередь, назвал предстоящий бой большим вызовом.

"Осознаю, что Гаджимагомедов сейчас в хорошей форме, он в рассвете сил. Мне этот бой очень интересен, это большой вызов! Для меня это будет третья встреча с российским боксёром. У вас достаточно хорошая школа, российские боксёры настойчивые. В боях с ними набираешься опыта", - заявил представитель Китая.

Поединок будет главным событием турнира серии "Ночь чемпионов IBA" 12 июля в Серпухове.