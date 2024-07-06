Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российские борцы не будут участвовать в соревнованиях 5-11 августа на Олимпийских играх в Париже, сообщает в субботу Федерация спортивной борьбы России.

Там заявили, что спортсмены из РФ сумели завоевать 16 олимпийских лицензий из 18 возможных, но Международный олимпийский комитет не допустил к участию титулованных борцов Абдулрашида Садулаева, Заурбека Сидакова, Заура Угуева, Мусу Евлоева и других лидеров сборной России.

"В связи с этим, исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению - отказаться от участия в Олимпийских играх", - говорится в сообщении федерации.