Онлайн четвертьфинала Евро. Нидерланды - Турция
Нидерланды - Турция. 0:1
Первый тайм завершен. Вроде как хочется отдохнуть, но и второй тайм буду ждать с нетерпением. До встречи после перерыва!
Две минуты добавил судья! Кстати, это француз Клеман Тюрпен
Впрочем, преимущественно гудят турки. Потому что как только Нидерланды теряют мяч, рев на трибунах сразу же меняется на радостные крики
Медлительность в действиях сборной Нидерландов раздражает целый стадион. Все это сопровождается мощным гулом
Бергвейн решился таки пробить по воротам турецкой сборной. Задумка хорошая, исполнение... Болельщики с верхних ярусов трибун, к которым долетел мяч, наверняка довольны
Хотя настрой у нидерландцев не похож на боевой. Ну правильно, чего спешить? Впереди же целый тайм!
Тем интереснее будет игра!
Сборная Турции повела в счете - 1:0! Арда Гюлер с близкого расстояния пробил головой!
ГОЛ!
Еще один удар по воротам сборной Нидерландов! Выше перекладины!
0:0 пока у нас
Гюлер из-за пределов штрафной закручивал мяч в дальнюю "девятку" - не попал в ворота
Нидерландский вратарь кулаками выбил мяч!
Нидерландец Хави Симоенс наступил на ногу турецкого игрока Мюльдюра, выглядело страшно. Желтая карточка. И снова штрафной - на правом фланге атаки сборной Турции
Подача в штрафную - и Бардакджи смог протолкнуть мяч в направлении ворот. Неточно!
Право на штрафной заработала Турция. До ворот далеко
Явного преимущества сейчас нет ни у одной из команд.
Турецкая сборная проявляет элементы настойчивости у ворот соперника. Теряя мяч, они бросались на него и в результате заработали право на угловой. Но после подачи мяч поймал вратарь
По числу ударов преимущество на стороне Нидерландов - 3:1. В створ в этой игре пока еще не попадали
Пауза в игре: помощь оказывают турку Акайдину, пострадавшему после жесткого стыка
В составе сборной Турции отсутствует защитник Мерих Демирал. Он получил двухматчевую дисквалификацию за провокационный жест. Сыграть на Евро он еще сможет - но только если турки дойдут до финала
Дальний удар по воротам Нидерландов! Выше перекладины! Но выглядело завораживающе
Депай вновь бил по воротам, удар был заблокирован защитником турецкой сборной
Турецкие болельщики известны способностью шуметь на трибунах - особенно когда мячом владеет соперник. Ну а когда вратарь сборной Нидерландов долго думал, как же ему правильнее ввести мяч в игру, с трибун звучал сильный гул
Нидерланды пока доминируют на поле - если можно назвать бесконечную позиционную атаку вокруг штрафной соперника. В саму штрафную "оранжевым" пройти не дают
И уже опасный момент создает команда Нидерландов! Депай сместился с левого фланга вдоль линии штрафной и нанес удар по воротам! Удар получился и сильным, и неточным!
Нидерланды: Барт Вербрюгген, Дензел Думфрис, Стефан Врей, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Йерди Схаутен, Тейани Рейндерс, Хави Симонс, Коди Гакпо, Мемфис Депай, Стивен Бергвейн
Турция: Мерт Гюнок, Мерт Мюльдюр, Самет Акайдын, Абдюлькерим Бардакджи, Ферди Кадыоглу, Каан Айхан, Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу, Салих Озджан, Кенан Йылдыз, Барыш Алпер Йылмаз
Матч начался!
Победитель пары в полуфинале встретится с Англией, которая только что по пенальти одолела Швейцарию
Игра пройдет в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени
Добрый вечер! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу Нидерланды - Турция