Сборная Бразилии выбыла из Кубка Америки по футболу
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бразилии проиграли Уругваю в четвертьфинале проходящего в США розыгрыша Кубка Америки.
Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались уругвайцы (4:2).
В полуфинале Уругвай сыграет с Колумбией, которая в четвертьфинале со счетом 5:0 взяла верх над Панамой. На 5-й минуте отличился нападающий "Краснодара" Джон Кордоба.
Другую полуфинальную пару, как сообщалось, составили Аргентина и Канада.
Аргентина – действующий победитель Кубка Америки, вместе с Уругваем она и самый титулованный участник турнира (трофей выиграли по 15 раз).