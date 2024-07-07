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Сборная Бразилии выбыла из Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии выбыла из Кубка Америки по футболу
Родриго Бентанкур из Уругвая забивает второй пенальти во время четвертьфинального матча Кубка Америки
Фото: Ethan Miller/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бразилии проиграли Уругваю в четвертьфинале проходящего в США розыгрыша Кубка Америки.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались уругвайцы (4:2).

В полуфинале Уругвай сыграет с Колумбией, которая в четвертьфинале со счетом 5:0 взяла верх над Панамой. На 5-й минуте отличился нападающий "Краснодара" Джон Кордоба.

Другую полуфинальную пару, как сообщалось, составили Аргентина и Канада.

Аргентина – действующий победитель Кубка Америки, вместе с Уругваем она и самый титулованный участник турнира (трофей выиграли по 15 раз).

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