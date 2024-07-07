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Рестлер и актер Джон Сина прекратит выступать на соревнованиях WWE с 2025 года

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Американский рестлер и актер Джон Сина заявил, что с 2025 года прекратит участие в соревнованиях World Wrestling Entertainment (WWE).

Спортсмен планирует прощальный тур. Предполагается, что Сина завершит выступления появлением на шоу Wrestlemania в 2025 году.

Сина является одним из самых успешных спортсменов WWE, отмечает The Guardian. Он стал 13-кратным чемпионом WWE и трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе.

Рестлер известен и по съемкам в фильмах. Например, он сыграл роли в "Морском пехотинце", "Удивительном путешествии доктора Дулиттла", в 9-й и 10-й частях "Форсажа".

Джон Сина
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