Песков назвал самостоятельными решения спортсменов по участию в ОИ
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спортсмены самостоятельно принимают решение, ехать или нет на Олимпиаду 2024 в Париже в нейтральном статусе.
"Это - решение каждого спортсмена. Спортсмен принимает самостоятельно такие решения", - сказал он, отвечая на вопрос, известно ли ему, почему часть спортсменов, приглашенных МОК на игры в Париж, на них не поедет, и как считают в Кремле, должны ли атлеты участвовать в Олимпиаде.
При этом Песков обратил внимание, что "в каждой (спортивной - ИФ) федерации есть свои обстоятельства, договоренности, коллективные мнения, коллективные решения, и к этому нужно относиться с уважением".
В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.