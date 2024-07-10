Песков назвал самостоятельными решения спортсменов по участию в ОИ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спортсмены самостоятельно принимают решение, ехать или нет на Олимпиаду 2024 в Париже в нейтральном статусе.

"Это - решение каждого спортсмена. Спортсмен принимает самостоятельно такие решения", - сказал он, отвечая на вопрос, известно ли ему, почему часть спортсменов, приглашенных МОК на игры в Париж, на них не поедет, и как считают в Кремле, должны ли атлеты участвовать в Олимпиаде.

При этом Песков обратил внимание, что "в каждой (спортивной - ИФ) федерации есть свои обстоятельства, договоренности, коллективные мнения, коллективные решения, и к этому нужно относиться с уважением".