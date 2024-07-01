Екимов назвал нежелательным для россиян бойкот Олимпиады-2024
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Отказ россиян от участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже обернется для отечественного спорта негативными последствиями, заявил "Интерфаксу" президент Федерации велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.
"Есть технические моменты: если мы сейчас не примем предложение (участвовать в Олимпиаде), нас никто не позовет в Лос-Анджелес-2028. А это уже будет большой перерыв, это будет просто потерянное поколение", - сказал Екимов.
"К сожалению, этот самый большой спортивный форум оказался в управлении так называемых стран "золотого миллиарда". Это неправильно, спорт все равно должен оставаться без политики", - подчеркнул Екимов.
Ряд спортивных федераций России отказался от участия Олимпиады-2024 при нынешних критериях МОК. При этом, в Париже должны выступить три представителя велоспорта: Глеб Сырица, Татьяна Дронова, Алена Иванченко.
В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.