Екимов назвал нежелательным для россиян бойкот Олимпиады-2024

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Отказ россиян от участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже обернется для отечественного спорта негативными последствиями, заявил "Интерфаксу" президент Федерации велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

"Есть технические моменты: если мы сейчас не примем предложение (участвовать в Олимпиаде), нас никто не позовет в Лос-Анджелес-2028. А это уже будет большой перерыв, это будет просто потерянное поколение", - сказал Екимов.

"К сожалению, этот самый большой спортивный форум оказался в управлении так называемых стран "золотого миллиарда". Это неправильно, спорт все равно должен оставаться без политики", - подчеркнул Екимов.

Ряд спортивных федераций России отказался от участия Олимпиады-2024 при нынешних критериях МОК. При этом, в Париже должны выступить три представителя велоспорта: Глеб Сырица, Татьяна Дронова, Алена Иванченко.