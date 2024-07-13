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Боец Рамазанов уверен, что возможная победа над Перейрой изменит отношение UFC к Анкалаеву

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Чемпион Hardcore MMA в среднем весе Шамиль Рамазанов уверен, что победа над чемпионом UFC в полутяжелом весе Алексом Перейрой изменит отношение к Магомеду Анкалаеву со стороны лиги.

"Если этот бой состоится, уверен, что он будет максимально ярким. Встретятся два жестких нокаутера, но фаворитом вижу Анкалаева, так как у него преимущество в борьбе, а также он ментально намного сильнее предыдущих соперников Перейры. Наверное, Магомед не так интересен лиге - он слишком скромный. Но уверен, что победа над Перейрой изменит отношение лиги к нему и "перевернет" его карьеру", - сказал Рамазанов "Интерфаксу".

Анкалаев занимает вторую строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе и остается единственным из топ-4, с кем не дрался Перейра.

UFC MMA Магомед Анкалаев Шамиль Рамазанов
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