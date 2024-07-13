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"Зенит" победил "Краснодар" и в девятый раз выиграл Суперкубок России

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:2 взяли верх над "Краснодаром" в матче за Суперкубок России.

Встреча прошла в Волгограде.

В составе "Зенита" голы забили Родригао (13-я минута), Вендел (33), максим Глушенков (42, 68). В составе "Краснодара" отличились Никита Кривцов (65) и Федор Смолов (70).

Матчи за Суперкубок традиционно предваряют старт нового сезона в России. Участие в нем принимают действующие чемпион и обладатель Кубка страны. Поскольку оба трофея в сезона-2023/24 выиграл "Зенит", "Краснодар" стал его соперником в качестве серебряного призера РПЛ.

"Зенит" выиграл Суперкубок России в девятый и в пятый раз подряд.

Суперкубок России футбол
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