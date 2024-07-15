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Сборная Аргентины в 16-й раз выиграла Кубок Америки по футболу

Сборная Аргентины в 16-й раз выиграла Кубок Америки по футболу
Фото: Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 1:0 победили команду Колумбии в финальном матче розыгрыша Кубка Америки в США.

Основное время завершилось вничью, в дополнительное, на 112-й минуте, гол забил Лаутаро Мартинес.

Таким образом, Аргентина защитила титул победителя, в рекордный, 16-й раз выиграв турнир. 15 раз обладателем трофея был Уругвай, девять раз – Бразилия, по два – Парагвай, Чили, Перу, по разу – Колумбия и Боливия).

Бронзовым призером Кубка Америки-2024 стала сборная Уругвая, в матче за третье место по пенальти обыгравшая Канаду.

футбол Кубок Америки
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