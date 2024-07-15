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Чемпионам Игр БРИКС правительство выделит по 358 тысяч рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Правительство приняло постановление, в соответствии с которым победители и призеры Спортивных игр стран БРИКС, а также их тренеры получат денежные вознаграждение, сообщает сайт правительства.

Чемпионам Спортивных игр стран БРИКС полагается вознаграждение в размере 358,4 тысячи рублей, обладатели серебряных медалей получат по 179,2 тысячи рублей, а спортсмены, завоевавшие бронзовые медали, - по 107,5 тысячи рублей. Если спортсмен в ходе Игр получил несколько медалей, вознаграждение будет выплачиваться за каждую из них.

Подготовившие призеров тренеры получат за золотую медаль 137,2 тысячи рублей, за серебряную - 67,6 тысячи рублей, за бронзовую - 40,96 тысячи рублей.

Всего на поощрения спортсменов и тренеров будет направлено более 274,7 млн рублей.

правительство БРИКС Игры БРИКС
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