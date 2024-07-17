Мэр Парижа искупалась в Сене на фоне сомнений в чистоте воды

Мэр Парижа Анна Идальго Фото: Pierre Suu/Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Мэр Парижа Анна Идальго в среду окунулась в Сену в Париже на фоне разногласий о том, пригодна ли вода в реке для спортивных мероприятий в рамках летних Олимпийских игр 2024 года, сообщают французские СМИ.

Во время заплыва ее сопровождали председатель оргкомитета Олимпиады в Париже Тони Эстанге, префект Парижского региона Марк Гийом и заместитель мэра Парижа по вопросам спорта Пьер Рабадан.

В ходе трансляции с берега Сены можно было наблюдать, как все четверо в гидрокостюмах спустились в Сену с платформы, а затем проплыли около 100 метров.

На прошлой неделе министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера также искупалась в Сене.

С начала лета из-за неудовлетворительного качества воды сохранялась обеспокоенность относительно возможности проведения на Сене олимпийских заплывов по программам марафонского плавания и триатлона.

На прошлой неделе мэрия Парижа объявила, что вода в реке Сена соответствовала стандартам для плавания спортсменов "десять или одиннадцать" дней из последних двенадцати, что является удовлетворительным результатом.