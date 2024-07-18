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Рублев проиграл Тиранте во втором круге турнира АТР в Бостаде

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев проиграл аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в шведском Бостаде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4 в пользу аргентинского теннисиста.

Соперником аргентинца в четвертьфинале станет испанец Роберто Карбальес Баэна, который на старте турнира одержал победу над россиянином Романом Сафиуллиным.

Рублеву 26 лет, он является восьмой ракеткой мира. На счету россиянина 16 побед на турнирах под эгидой АТР в одиночном разряде. Тиранте 23 года, он занимает 121-е место в мировом рейтинге. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции в 2023 году.

Андрей Рублев Тьяго Агустину Тиранте
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