Товарищеский матч звезд КХЛ и НХЛ завершился вничью

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Товарищеская встреча российских звезд НХЛ и КХЛ на "ЦСКА Арене" в Москве завершилась в субботу со счетом 8:8.

В составе команде НХЛ на "Матче года" были вратари Сергей Бобровский и Пётр Кочетков, нападающие - Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Кирилл Марченко, Василий Подколзин, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков. На позициях защитников играли Владислав Гавриков, Александр Романов, Михаил Сергачёв, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин.

В команде КХЛ были вратари Илья Набоков, Михаил Бердин, Максим Дорожко, нападающие Александр Радулов, Владимир Ткачёв, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Анатолий Голышев, Василий Атанасов, Антон Бурдасов, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Александр Волков, защитники Никита Зайцев, Богдан Конюшков, Никита Нестеров, Александр Никишин, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Дамир Шарипзянов, Григорий Панин.

К началу второго периода счет был 6:2 в пользу команды НХЛ. Уже на первой минуте счет открыл Александр Овечкин (НХЛ), затем еще пять шайб забили его коллеги по команде Дмитрий Воронков, Андрей Свечников, Евгений Малкин и Артемий Панарин. Две шайбы команды КХЛ оформили Антон Бурдасов (2-я минута) и Николай Голдобин (13-я минута).

По ходу второго периода счет сравнялся - 7:7. В третьем периоде по восьмой шайбе за каждую команду забили Павел Бучневич и Николай Голдобин.