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Аргентинский футболист Барко стал игроком "Спартака"

Аргентинский футболист Барко стал игроком "Спартака"
Фото: Ramiro Gomez/Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "Спартак" объявил о переходе в команду аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.

На сайте московского футбольного клуба сообщается, что контракт с 25-летним игроком рассчитан на три года.

Предыдущим футболистом Барко был аргентинский "Ривер Плейт", где он выступал также за молодежную команду. Также в его карьере был клуб "Атланта Юнайтед" (США).

В 2019 году в составе сборной Аргентины он принял участие в молодежном чемпионате мира в Польше, а через два года выступил на Олимпиаде в Японии.

Барко - второй новичок "Спартака" в летнее межсезонье. Ранее состав команды пополнил бразильский форвард Виллиан Жозе, перешедший из испанского "Бетиса".

футбол Спартак Эсекьель Барко
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