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Расселл выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Британец Джордж Рассел из команды Mercedes стал победителем Гран-при Бельгии, четырнадцатого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишную черту пересек напарник и соотечественник Расселла Льюис Хэмилтон. Третьим стал австралиец Оскар Пиастри (McLaren).

Действующий чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен (Ferrari) занял пятое место. Он продолжает лидировать в личном зачете – 275 очков. Второе место занимает британец Ландро Норрис из McLaren (197). Монегас Шарль Леклер из Ferrari – на третьей строчке (174). Расселл занимает седьмое место (141).

автоспорт Формула-1
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